周五起九巴88條線停駛 新巴城巴停路線待審批

九巴：疫下2000員工缺勤

九巴表示，截至昨午3時逾2000名員工受防疫措施影響或檢測陽性而未能執勤，當中逾1500名車務員工，故周五起部分路線暫停或維持有限度服務，暫停路線共88條，有限度服務46條。九巴網頁顯示，暫停路線小部分是過海線，例如來往中環及洪水橋的960A，九巴建議可乘搭替代路線960B轉乘其他線；暫停通宵線是來往紅磡及青衣的N41X；至於調整班次的路線當中約半是通宵線。

城巴新巴表示，直至昨日，城巴新巴錄得490宗陽性個案，238名員工為密切接觸者需隔離，佔整體員工逾15%，疫情發展令維持服務水平壓力與日俱增，正與當局商討暫停部分路線並等候審批。

運署：考慮客量替代路線批准申請

運輸署表示疫情嚴峻，加上政府收緊社交距離措施令乘客量顯著下跌，九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士申請新一輪縮減服務，以維持營運及資源調配。署方考慮專營巴士公司最新車長缺勤情况，路線客量下降幅度、載客率、替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素，批准有關申請。

（新冠疫情）