1939未成年人入院 首四波兩倍 兩歲或以下30人深切治療 專家料因免疫系統未成熟

兩歲以下781人入院

兒童染疫大多10日內康復

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨日表示，過往第一至第四波疫情期間，本港共約1000名兒童染疫入院；而截至上月28日，第五波疫情下共有1939名17歲或以下青少年或兒童染疫入院，其中49人需接受深切治療，佔總入院人數2.52%。按年齡分佈，兩歲或以下兒童有781人入院，有30人入住深切治療部，比例為3.84%，3項數字均為各年齡層中最高。

關日華表示，專家小組分析現時數據，顯示絕大多數兒童感染後病情輕微，大多數人在7至10天內康復。他表示，兩歲或以下兒童本身的免疫系統還未成熟，近兩年在防疫措施下，兒童亦未有機會接觸其他冠狀病毒，同時該群組又未合資格接種新冠疫苗，因此面對傳染性高的Omicron，便會「首當其衝」，出現較多人染疫及重症。至於青少年群組接種率較高，重症比例相對低，故呼籲家長及早帶同子女打針。

專家：嚴重者抽搐逾30分鐘失知覺

關日華續稱，現時入住深切治療部個案中，部分人普通發燒抽搐，觀察一晚已可康復，嚴重病例則涉及多種症狀，包括抽搐超過30分鐘和失去知覺，或出現嚴重呼吸困難，重症兒童會因應情况，或以點滴形式處方抗病毒藥瑞德西韋。他表示，按醫管局治療指引，若情况許可會考慮處方新冠病毒口服藥，但主要用於青少年或成年人，兒童方面則未有相關數據。

Omicron增死亡個案否 待研究

外界關心Omicron的殺傷力，關日華稱，已有文獻顯示Omicron有較多神經中樞方面症狀，專家仍在研究原因，而Omicron是否會增加死亡個案仍有待分析，並需了解死因是否只涉新冠病毒。關稱，會跟進現時本港4宗染疫兒童離世個案，從病毒學、先天疾病及免疫系統等方向調查。他又提到，一名13歲兒童染疫康復後12個月仍失去味覺，顯示部分兒童患者會出現新冠後遺症，初步相信可能是病毒影響神經線，會聯同其他專科醫生研究如何幫助患者。

關日華提醒，家長應留意染疫兒童，若有呼吸嘈雜、神志變差及有抽搐迹象等，建議馬上送院，並應留意及記錄患者情况，例如抽搐時屬單邊手腳或全身抽搐等，均有助醫生判斷。

明報記者

（新冠疫情）