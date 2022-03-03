公院設貨櫃放遺體 醫局：必尊重先人

據醫護反映，伊利沙伯醫院及明愛醫院急症室內仍有多具遺體等候送往公眾殮房，近日伊院M座大樓對出籃球場增設貨櫃，本報記者昨於現場見到有工人在貨櫃附近工作，稱屬「加強電力」措施，至於貨櫃是否用作存放遺體，工人則着記者向醫管局查詢，另明愛醫院亦在寧佑軒停車場增設兩個貨櫃。

昨日疫情記者會上，醫管局總行政經理李立業回應貨櫃用途時表示，已聯絡供應商盡快於日內在醫院安裝冷凍貨櫃，將陸續到貨，相信各醫院有不同時間表，預計可臨時存放約500具遺體。他強調，不論感染控制、存放空間、溫度及領取遺體的程序等，當局均會根據現行機制小心處理，一定會以尊重先人為大原則。

食環火葬場增火化時段

食環署表示，轄下5個火葬場已將每日火化時段由平日130至140節增至180至200節，除長洲外所有場地延長開放至晚上8時後，有需要會再加名額，呼籲殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事，署方今日會為殯儀業界舉行視像講座，並邀請衛生防護中心講解處置屍體的措施。

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