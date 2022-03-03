首班物資列車抵港 林鄭籲「最平靜心態」勿盲搶

多司機隔離礙貨運 初期每日一班

內地供港物資鐵路貨運的首班列車昨中午前抵港，林太表示，第五波疫情前每日跨境貨運往來約1.8萬車次，但因疫情，現有三至四成跨境香港貨車司機受感染而須隔離或檢疫，陸路跨境貨物運輸受到很大影響，故向中央提出請求。

食品委會稱運輸樽頸 非無貨

首班跨境貨運列車共有9個貨卡，裝載18個貨櫃的抗疫物資，由深圳平湖南鐵路貨場開往香港羅湖鐵路貨場，車程大約40分鐘。跨境貨運列車初期每日開行一列班次，稍後按需求及貨場處理能力逐步增加。

香港食品委員會主席吳永恩昨晨於港台《千禧年代》表示，本港整體大部分貨品非常充足，近日一些超市因員工或家人感染，人手未能補充，或致貨物未能上架，運輸車隊及倉務員也有人確診，連鎖反應下運輸現樽頸，並非無貨。

漁農自然護理署昨晚出稿稱，前日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量逾2500公噸，比去年平均每日內地蔬菜供應量多近一成，而內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約為平日內地供應量1.8倍，冰鮮家禽貨量升至約15萬隻，為平日供應量約八成。

華潤五豐表示，昨中午38名「援港保供專班」人員經由深圳灣口岸前往香港，助上水屠房恢復正常生產運營，確保香港鮮肉盡快正常供應市場，平均從業逾6年，初步計劃支援兩個月。

（新冠疫情）