AEON照辦特價日 有貨架開店即搶空

付款排半小時 AEON：已管制人流

記者昨日上午在AEON超市藍田分店觀察，甫開店便有大批市民擠進超市搶購日用食品，寸步難行，有部分貨架一開店即清空。不過，記者下午分別於AEON將軍澳及屯門分店觀察，超市未算擁擠。將軍澳店人流如平日般，惟部分貨品如即食麵被搶購至剩餘小量，有市民的購物車裝滿貨物。屯門店人流稍比平日多，超市職員忙於上貨，貨品供應充足，有多個紙皮箱堆疊。店內共有24個收銀處及14個自助付款機，排隊付款的人龍圍繞最少4個長購物貨架，保安員說最少要排半小時。

屯門居民謝先生為自己及姊姊的家庭買物資，購入20多個杯麵，以及餃子等急凍食品。他說只因便宜而非特地囤積物資，又說即使政府封城也不怕沒飯開，「政府咁無能，想點封咪由佢封，我自己買夠自己嘢食」，認為買夠一個半個月糧食便足夠。

顧客：自己買夠嘢 想點封由佢

另一街坊梁女士則購買青瓜、蘿蔔、南瓜等新鮮蔬菜類，以及急凍點心、餃子等，夠吃約3日。她說購買分量較平日多一點，因疫情嚴重想減少外出。她聽其他街坊說，屯門店上午已截龍，因此下午才前來購物，認為超市物資很多，毋須憂慮。

（新冠疫情）