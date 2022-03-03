私院轉走染疫洗腎者 袁國勇：不道德 倡助公院處理新冠輕症 私院聯會：少負壓房不實際

袁國勇表示，本港現時有五分之一至二十分之一人口已受感染，認為上述安排應改變。他建議私院協助處理新冠輕症的住院及門診病人，又說近乎所有公私營醫護已接種新冠疫苗，病房亦每小時換氣6次，私院醫護人員與醫管局員工一樣，均有N95呼吸器及個人保護裝備。

袁倡隔離看齊公院 染疫醫護7日可復工

袁又稱，私院隔離措施應與公院看齊，即受感染醫護染疫7日後，只要驗出陰性便可復工，其接觸者只要做足防護，每日上班前接受快速檢測並呈陰性，仍可上班，以便私院助收染疫者。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌理解私家醫院有自己的考慮，例如希望減低院內傳播風險，但現時疫情幾乎「避無可避」，私院不能「獨善其身」，促請私院盡力照顧所有病人，「想辦法為抗疫盡一分力」。

醫局：60人陽性轉送公院

醫管局總行政經理李立業昨在疫情記者會回應稱，私院另有透過公私營協作計劃接收洗腎病人，患者需做新冠測試，陽性患者一般需送返公院治療。他冀現時更改新冠患者康復條件後，私院及私營醫療機構可盡早讓康復者返回其機構洗腎，並透露現時約有60名患者因檢測結果呈陽性並轉往公院。而私院現時共提供約100張病牀接收非新冠病患者。

本報昨向13間私家醫院查詢會否考慮袁國勇的接收病人建議，共收到7間醫院回覆。仁安醫院表示，醫院只有數間負壓病房處理院內傳染病患者，一般病房裝備不足以阻隔新冠病毒，但可增加名額接收公院轉介病人。中大醫院稱，一直與政府及醫管局溝通，探討所有支援抗疫的可行方案。港怡醫院表示，願意考慮及採取不同方案協助紓緩公院壓力。嘉諾撒醫院則稱，會配合政府安排並適當協助。司徒拔道港安醫院透露，已向醫管局提出可撥出約一成病牀，預計本月中開始接收港島公立醫院非新冠病人。浸信會醫院表示，已騰出12張病牀接收醫管局轉介的病人。

聯會：願收非新冠患者

聖保祿醫院醫務行政總監、私家醫院聯會主席何兆煒指出，據過去經驗，私院和公院已建立默契，由前者接收非新冠患者，後者接收新冠病人。他解釋，私家醫院負壓病房少並相當分散，加上只有公立醫院才有部分新冠病毒治療藥物，認為袁教授的建議「唔太實際」，但強調業界願提供牀位接收公院非新冠患者。何表示，聖保祿醫院已接收部分港島東聯網非新冠病人，形容「多得一張（牀）就一張」。

食衛局回覆查詢表示，政府和醫管局正與私家醫院商討接收不同類別的病人，以紓緩公營醫療系統面對的壓力。

明報記者

（新冠疫情）