5.5萬宗新高 連續兩日逾百死

昨增55,353宗個案，其中55,326宗屬本地感染，短短兩個月第五波累計281,099宗，兩年多疫情以來則累計逾29.3萬宗。昨有64人危殆，其中55人沒打針；88人嚴重，其中64人沒打針。

78死者為院友 兩腎病病人亡

再多117名病人死亡，涉73男44女，介乎58至100歲，其中110人為長者，78人為院友。當中95名死者沒打針，6人已打兩針，16人已打1針。較年輕死者方面，其中兩人有腎病，包括一名59歲女病人，她在天水圍醫院洗血中心惡化，2月28日入院，昨日離世；61歲男病人在家抽筋及暈倒，昨凌晨送大埔那打素醫院並離世。另一60歲患癌漢2月15日經瑪嘉烈醫院急症室入院，昨晨離世。

另一58歲女死者有精神病，去年11月起入住九龍醫院，今年2月中染疫後惡化，轉送伊利沙伯醫院，至昨日離世。醫管局總行政經理李立業相信女病人屬院內感染。

第五波281,099宗 967人公院亡

另因數據滯後，醫管局昨公布2月26日至28日43人死亡，涉31男12女，介乎58至99歲；局方前日公布有117人死，昨更正為116人。第五波累計967人在公院離世，兩年多疫情以來有1172人在公院離世；被問有否公院外的死者統計，李立業稱沒有數字。

二線隔離牀已啟用 部分房裝強力抽氣扇

公院隔離病牀使用率為87.5%，已達上限。被問是否有普通病房加裝抽氣扇並被改裝為負壓病房，李立業表示，公院隔離病牀已飽和，亦已啟用二線隔離病牀及社區治療設施，由於需進一步加強接收病人能力，故將部分普通病房加裝強力抽氣扇，以加大病房換氣量，原有病房換氣量亦會調校到最高，此措施可大幅增加病牀數目。他說，感染控制組已為工程做風險評估，保障病人及員工安全，形容此屬「非常時期」下的特別措施。

另外，再多70名病人經入院篩查染疫，115名病人列為密切接觸者；第五波累計有4322名醫管局員工染疫，其中600人已復工。

（新冠疫情）