物資搶購潮 內部歸咎有人信息表達不清

林鄭月娥昨午在羅湖迎接首班「援港專列」火車後，開腔為強檢、禁足揣測解畫。據知，當局期望統一口徑發放信息，重大事項主要由特首發布，避免一人一句引起猜測。

政府朝晚出稿 交代食品量供應

同時，林太昨日也說，現時政府早、晚也出新聞稿，向公眾說明食品、蔬菜等物資的數量，「讓大家不須擔心，貨源大致上是正常」，發放準確信息。她指有時候在網上和社交媒體會有很多傳聞和錄音散播一些謠言，籲市民保持警覺。

立法會議員陳凱欣認為，政府信息須透明、公開，惟官員及專家在不同場合各有說法，行政上並不合理，建議內地專家、香港專家及政府三方舉行聯合記者會，統一向公眾交代。民建聯議員劉國勳指市民最怕政府每隔數天有不同說法，「如何給市民信心？」經民聯梁美芬認為，目前市民對全民強檢計劃有太多不確定，因此感到恐慌，促政府盡快決定方案。

明報記者

（新冠疫情）