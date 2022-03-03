林鄭：全民強檢料限外出程度 指不會全城禁足 何栢良倡快測代核酸

特首：不可能染疫者全送隔離

林鄭月娥亦提及，不可能一刀切要全部染疫者送往隔離，明言「抗疫亦要講現實」，指面對每日數以萬計個案，不可能將所有人安置到隔離設施。她表示，現時難以評估全民強檢後有多少人須隔離，會採分流方式，需考慮確診者的身體狀况，包括年紀、有沒有人照顧等；第二是考慮其家居狀况，例如會優先安排居住在擠迫地方、要與他人共用衛生設備而有較大感染風險的人到隔離設施；第三是若確診者家中小孩、長者沒有接種疫苗，亦會優先獲安排隔離。

對於連日社會對強檢會否禁足感到混亂，林太稱， 若全民強檢須限制市民外出，「並非很新的概念」，指現行的圍封強檢及早前圍封葵涌邨逸葵樓7日等，都考慮經濟及市民日常需要，例如市民要購買藥品、看醫生，以及抗疫人員出外的需要。她相信，日後配合全民強檢也會推行相關限制，強調推行的過程、範圍和程度要考慮香港實際情况和市民需要。

何栢良昨在商台節目表示，現時沒有迫切性推行全民強檢，最大迫切性是推高疫苗接種率。但他認為，若政府決定推全民強檢，能在9天內完成3次檢測為較實務做法，而最佳時機應是4月中，橫跨復活節公眾假期及周末的時間。

何：4月中強檢最佳時機

康復驗核酸或陽 恐十萬計人再隔離

何栢良反建議以快速抗原檢測為主要檢測方式，他解釋，由於病毒會殘留在康復者的上呼吸道一段時間，以抗原檢測結果會是陰性，代表已無傳播風險，但用核酸檢測或會呈陽性，導致有數以十萬計的近期康復者被解除檢疫令後再被隔離。他稱若以抗原檢測為主，不需禁足。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，全民強檢會有措施令居民留在家中，指政府在準備過程會諮詢各界意見，以得出最好的做法。他稱全球做過社區大規模檢測的經驗不多，相信何時推行都有好處和壞處。蘭桂坊集團主席盛智文日前批評政府信息混亂，引起市民恐慌，林太昨回應，完全明白盛智文對現狀感到擔心及焦慮，她會告訴對方，政府定會做好資訊發放，減低他們的焦慮。她稱為配合全民強檢，須有一套非常廣泛的公眾宣傳，讓每個市民知道計劃對其要求、一旦確診會如何安排等。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，Omicorn傳播力強，目前已有不少大廈出現橫、直傳播，他擔心，Omicorn患者在家檢疫難以控制病毒傳播，「禁足都無用」。

18區作藍本 議員倡分全禁半禁區

立法會議員陳凱欣認為，全民強檢如在本月中進行都太遲，促政府現階段先按風險，在有最多疫廈的地區大規模圍封強檢，阻止病毒擴散，其後的全民強檢可以家庭、同層住戶為單位，以混檢方式加快流程。經民聯梁美芬建議以18區為藍本，再按風險分為全禁足及半禁足檢測區，清晰要求僱主毋須僱員上班，並在9天內完成。

明報記者

（新冠疫情）

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