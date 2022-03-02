船長瞞15人染疫控欺詐 涉檢測醫療費逾百萬元

被告Timwatthana Ekarat（53歲）為貨船「Thor Monadic」的船長，由資深大律師鄧樂勤代表。控辯雙方的承認事實指出，涉事貨船由新加坡公司持有，被告當時帶領23名船員工作，受中介公司指示，將貨船由印尼駛往香港。被告去年8月23日向衛生署申請「自由無疫通行證」（下稱通行證），並稱聲明內容全部正確，獲批出通行證。惟衛生署兩日後替船上所有人做新冠病毒檢測，發現被告和14名船員的檢測結果呈陽性，將染疫的15人送院隔離。

衛署醫生：填表問題全「否」 自動批通行證

負責審批通行證的衛生署醫生劉明昊表示，如果申請人在7條問題的回答為「否」，意味申報船上全員健康，系統會自動發出通行證。他表示，第599A章《預防及控制疾病規例》沒有明文規定跨境船須取得通行證，但如果欠缺通行證，船舶須直接駛往檢疫停泊，任何人不得離船及卸貨。聆訊押後至3月15日再續。

【案件編號：KTCC 1646/21】

（新冠疫情）