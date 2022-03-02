隔離期滿未獲快測裝 確診司機嘆「加監」

檢疫酒店職員稱有人留一日可走

巴士司機趙先生一家四口及兒子女友，共5人同住。他上月13日發病，有發燒、喉痛、咳嗽等徵狀，翌日到檢測中心做檢測，上月20日獲通知陽性。其家人陸續於22日及24日收到確診通知，但只有趙先生一人須到檢疫酒店隔離。他上月24日被送到富豪東方酒店，衛生防護中心職員聲稱他最快可於28日離開。因趙先生是長期病者，患紅斑狼瘡症，需每日服藥，遂準備7日分量的藥及物資。

趙先生到檢疫酒店後，酒店派發的社區隔離設施須知卻列明他需在隔離設施逗留14天，並在第14日做快速測試。他曾就此向酒店職員及衛生防護中心查詢，均確認他可在確診後的第14日，即上月28日離開；更有酒店職員對他說，有患者僅到檢疫設施隔離一天便可離開。

同住家人收檢測裝 質疑送錯

不過直到上月28日，他都收不到快速測試套裝，至昨日才收到一份，至今仍未結束隔離。其同住家人於上月25日就收到一份，趙先生懷疑衛生署錯將其檢測套裝送往其住處，令他一直收不到。他對於隔離無期感徬徨，嘆「明明放監又加我監」。因檢疫酒店不容許他人帶外來物資，他憂慮過了今日便無藥吃，轟政府欠缺支援，對隔離患者不聞不問，熱線又無法接通，接通又轉至留言信箱，兩日後才獲回覆「同你跟進」，「無人，沒有支援，我都不知有何打算」。

（新冠疫情）