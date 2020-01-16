第五波暫3官確診 司法機構120人染

司法機構指已排期案件如期

根據司法機構網頁公布過去14日到訪法院大樓的新冠確診或初步確診個案，截至昨天，共有236名確診者曾到各級法院，其中120人為司法機構職員。另外，有3名司法人員亦確診，分別曾於勞資審裁處第10庭、區域法院第26庭、高等法院第7和33庭工作。

據了解，其中一名確診司法人員是高等法院法官邱智立，他周一（2月28日）在高等法院第33庭原安排一宗判刑，記者當日到達時才得悉案件已押後。本報查詢邱官是否確診，司法機構並無回應。

法庭於第一波疫情時曾停擺近3個月；面對第五波疫情，司法機構指已排期的案件會如期進行，惟設有陪審團的新聆訊則押後至另行通知，而法院登記處辦公時間亦縮短，以減少人流聚集。

大狀：難想像禁足令下法庭怎運作

有大律師擔心律師及法律人員確診，認為他們難以發現何時何地染疫，加上有法庭可容納多達80人，憂慮「係咪真係要去到出現咗法庭群組先至要停呢？」惟他說以書面形式處理法律程序，或影響部分律師的薪酬，若禁足令生效，也難以想像法庭如何運作。

（新冠疫情）