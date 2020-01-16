第五波暫3官確診 司法機構120人染

【明報專訊】第五波疫情下，司法機構向本報證實，由去年12月28日至今年3月1日，共有3名司法人員確診2019冠狀病毒病，並稱已按衛生防護中心指引跟進，包括清潔消毒相關法庭、辦公室和公眾地方，而確診或初步確診的司法人員已按政府防疫指引及司法機構的既定機制暫時休假。據了解，其中一名是高等法院法官邱智立。
司法機構指已排期案件如期
根據司法機構網頁公布過去14日到訪法院大樓的新冠確診或初步確診個案，截至昨天，共有236名確診者曾到各級法院，其中120人為司法機構職員。另外，有3名司法人員亦確診，分別曾於勞資審裁處第10庭、區域法院第26庭、高等法院第7和33庭工作。
據了解，其中一名確診司法人員是高等法院法官邱智立，他周一（2月28日）在高等法院第33庭原安排一宗判刑，記者當日到達時才得悉案件已押後。本報查詢邱官是否確診，司法機構並無回應。
法庭於第一波疫情時曾停擺近3個月；面對第五波疫情，司法機構指已排期的案件會如期進行，惟設有陪審團的新聆訊則押後至另行通知，而法院登記處辦公時間亦縮短，以減少人流聚集。
大狀：難想像禁足令下法庭怎運作
有大律師擔心律師及法律人員確診，認為他們難以發現何時何地染疫，加上有法庭可容納多達80人，憂慮「係咪真係要去到出現咗法庭群組先至要停呢？」惟他說以書面形式處理法律程序，或影響部分律師的薪酬，若禁足令生效，也難以想像法庭如何運作。