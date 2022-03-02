快測裝試驗 可樂橙汁「陽性」 本報實測4品牌 自來水全陰性

對於以自來水做快速測試驗出陽性，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在記者會上回應稱，市民一定要遵照測試包上的使用方法，包括採樣等程序。他解釋，測試包要檢測人體樣本方有效果，水或其他物體可能與測試包產生化學作用，形容其他方法得出的結果「其實無意思」，而市民使用測試包時要閱讀說明書、確認它符合規格，可在衛生署網頁查閱有關資料。

本報記者昨日從深水埗3間店舖及銅鑼灣一間連鎖家品店購得4款快速測試套裝各3套，每套售價介乎20至54元，品牌分別是YHLO、Goldsite、Savewo（救世）及ALLTest。記者以自來水、可樂及橙汁飲品，分別滴到12支測試棒，並按說明書指示的時間等候觀察結果。

結果顯示，4個品牌的樣本測試棒均對自來水呈「陰性」，即只在「Ｃ」區出現紅線，並未如網上片段得出「陽性」。若以可樂測試，YHLO及Savewo的測試棒在說明書指示的15分鐘後，除「Ｃ」區線外，「T」區亦出現淺色紅線，當中YHLO更是即時出現兩條線，另外兩款則只顯示一條線。至於橙汁飲品測試，YHLO樣本的測試棒無法顯示任何線，另外3款則顯示深淺不一的第二條線（見表）。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，快速抗原檢測一般使用顯影方法，反應相當敏感，故不同液體的酸鹼度和內含的雜質均有可能觸動顯影反應，令測試棒出現「兩條線」，即使是跟足程序採集的口水或鼻腔樣本，如滴落測試棒後放置時間過長，例如超過一小時才讀取結果，亦有可能出現「一條線變兩條」。

梁子超：或酸鹼度雜質影響

逾期讀取可變「兩線」

政府早前公布，快速抗原測試陽性者，毋須再做核酸檢測，上網申報便可獲確認陽性並獲病假紙。梁子超稱，若有人藉偽造檢測結果以獲取病假，此舉或令身邊人同須做檢測和隔離，「都有一定後果」，故相信濫用者佔少數，又笑言「疫情之下邊有咩地方好去？」他明言快測結果難驗證，「除非是以視像錄下自行採樣的過程」，但此做法複雜，亦令當局處理大量結果時更困難，認為要相信大部分人誠實和合作。

防護中心稱或抽樣查 檢控虛報者

歐家榮早前曾表示，因不排除有市民濫用申報系統，將會要求提交姓名、出生日期、身分證號碼等資料及上載文件，也不排除抽樣核酸測試，並會檢控提供虛假資料者。

明報記者

（新冠疫情）