7廈圍封1309初陽 6廈逾一成人中招

秀賢樓陽性率逾兩成

至於青衣青俊苑俊豪閣陽性比例最低，約530人接受檢測，發現45宗初步個案，陽性率8.5%。

除了秀賢樓，其餘5幢陽性比例超過一成的大廈，分別依次為元朗天恒邨恒富樓，約1880人檢測，發現295宗初陽及4宗不確定，陽性率15.7%；東涌逸東（一）邨兩幢大廈強檢，福逸樓920人檢測，125宗初陽，陽性率13.6% ; 漁逸樓則有970人檢測，有129宗初陽，陽性率13.3%；沙田禾輋邨順和樓1590人檢測，發現200宗初陽及20宗不確定，陽性率12.6%；元朗天恒邨恒智樓約1120人檢測，有133宗初陽及8宗不確定，陽性率11.9%。

污水樣本陽性 再封6廈

另外，政府昨對6幢污水樣本驗出陽性的大廈實施圍封強檢，分別為觀塘安泰邨盛泰樓、九龍城德朗邨德瑞樓、東涌逸東（二）邨傑逸樓、天水圍天恒邨恒健樓、青衣青俊苑俊軒閣、以及沙田博康邨博文樓。政府目標今日下午前完成行動，視乎檢測結果延長圍封。

（新冠疫情）