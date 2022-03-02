民建聯倡「半禁足」 限日子外出購物資

梁美芬：按風險分級禁足

民建聯選委會議員建議，先以「全民快測」找出高病毒量的患者，再以家庭為單位，以全民核酸檢測找出隱性患者，並為身體不便的長者、殘疾人士上門檢測。其中陳仲尼建議，應同時提高違反強檢令者的罰則，由現時罰款1萬元增至2萬元，並設監禁式刑罰。

民建聯調查：九成支持禁足

民建聯上月26至28日在網上做問卷調查，逾1.3萬人參加，七成受訪者認為應全城禁足，約26%認為應按地區風險輪流圍封，最多人接受禁足6至10日，佔35.5%。負責有關調查立法會議員劉國勳稱市民心態轉變，由抗拒禁足圍封，至今認為「長痛不如短痛」，他強調政府需有全盤計劃，若不是由政府派發物資，則應給市民足夠時間準備。

梁美芬建議，按各區確診數目、污水病毒檢測結果等風險，分成紅區、黃區，前者採取「全面禁足」，由政府派發膳食和生活必需品；「黃區」則容許每戶派代表輪流採購生活品。醫衛界立法會議員林哲玄認為，全面禁足一定最有效，但其間可容許醫護、運輸、外賣員等外出，獲豁免者須每日檢測，若不實施全面禁足，則要限制市民外出的時間和範圍，不能重疊。

（新冠疫情）