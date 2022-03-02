方艙共用浴廁 首批患者入住 梁子超：不存在交叉感染

一房3牀 牀鋪木板

青衣方艙醫院約3900牀位，每間隔離病房3張病牀，不設廁所；每8間房有一個洗手間，即最多20多人共用。網上流傳片段顯示，青衣方艙醫院一房間僅設牀位、窗台及冷氣，單人牀鋪木板，房內沒有其他設施，有網民形容猶如「監倉」，又質疑共用廁所會否增加交叉感染風險。

李家超：最重要快速建成

呼吸系統專科醫生梁子超表示，設施接收的都是確診患者，不存在交叉感染風險，又指每房間3張牀，集體隔離對確診患者是安全。

青衣社區隔離設施由中央援建，用了一周建造，昨午啟用，晚上接收患者。政務司長李家超昨上午到場視察，稱設施令部分患者不用留在家中，有助切斷病毒傳播鏈，形容是中央支援抗疫的標誌性項目。

李家超說，經驗顯示輕症或沒有症狀的確診者，留在隔離設施時間相對較短，可能是7日左右，故方艙醫院最重要快速建成及以實用為主，洗手間或浴室共用，做法與亞博或公院一樣。

（新冠疫情）