衛健委專家組見港官 稱介紹內地做法毋須照抄 陳肇始：以內地專家策略為抗疫基礎

梁萬年昨在行程後表示，「總體上香港疫情比較嚴峻複雜，對衛生系統、醫療救治系統，以及對香港都是嚴峻考驗」。被問有否討論全民檢測時機，梁說這些問題「還沒有做」，昨日了解其他方面。

深圳衛健委連線開會

根據政府發相顯示，負責全民檢測的政制及內地事務局長曾國衞無出席首日會議；下午專家參與的會面有另一個屏幕連結「海棠廳」。消息稱與會者與深圳衛健委連線開會。

除了梁萬年，原先上月底離港的廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏等4名廣東省專家第二度延長留港，併入梁領導的5人專家組，昨日一同與袁國勇、許樹昌等專家會面。

梁萬年昨在兩場會面先後稱，此行希望了解香港防控措施及現階段調整，並說整合的內地專家團已參與過2020年武漢疫情及其後幾十個疫情處置，包括較近期的天津及河南，希望可提出「符合香港實際的舉措」。梁說，「過程中我們有些體會，一定結合香港形勢，又可行、老百姓又能接受，又符合整個防控理念，方針、政策。」

食衛局長陳肇始會後發新聞稿說，會以專家提出初步策略為基礎，未來數日繼續探討控制第五波疫情的策略及措施。她又引述專家討論如何進一步加強社交距離措施及更好利用醫療資源，盡快截斷傳播鏈。

回應不安排採訪原因

政府：平衡抗疫發放資訊

此外，政府連日僅事後發稿及發片，交代特首林鄭月娥等官員出席與疫情相關活動，例如青衣隔離設施交付，事前並無發出採訪通知。本報向新聞處、特首辦及政務司長辦公室查詢，政府發言人稱為平衡防疫抗疫與傳媒發放資訊的需要，活動由包括香港電台的聯合採訪隊拍攝，片段其後由港台及政府新聞處向傳媒發放。

（新冠疫情）