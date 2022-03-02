政府目的限市面人流 未必大型禁足 盛智文批方向不清 信息混亂 市民恐慌

消息人士向本報表示，目前傾向以「3×3」方式完成強檢，即9日內完成3次檢測，對於有報道指強檢將在3月17日或26日開始，消息人士稱要時間準備，強調日子未定，現時仍要就送院、隔離等安排計數。對於會否大規模全面禁足，消息人士稱「未必一定」，會參考外國做法，超市等必需設施可營業，讓市民短暫購物等，亦會有豁免人士。至於會否限制上班或店舖營業，消息人士稱可考慮，但強調重點是「減少人員流動」，重申未定細節。

研准超市續營業 短暫購物

至於在強檢找出的染疫個案數目，或超出隔離設施的上限。消息人士稱，當局正制定分流機制，按染疫者緊急程度、傳播風險、居住環境、需被照顧程度等準則，安排送到不同隔離設施。若染疫者家居環境許可，不排除可留家治療，稱「住劏房不可能」，亦不可能由染疫者選擇。

網上流傳盛智文去信特首林鄭月娥，關注醫療專家及食衛局長陳肇始幾乎每日發放不同信息，引致社會恐慌，他擔心對香港社會和經濟造成真正損害，稱社會到處謠言和不確定，認為市民需要清晰方向。

本報向盛智文查詢，他不承認亦不否認信件出自他手，但稱同意信件內容，亦是很多人的想法。他說，目前政府信息混亂，沒有清晰方向，引起市民恐慌，「一時21日（強檢），一時9日」，結果超市被搶購一空。他說，考慮到港人居住環境，禁足日數不能過長，建議僅在強檢首個周期即3日、4日禁足，否則市民會瘋癲；若居住環境許可，染疫者可留家隔離。他又不排除若禁足期太長，他都別無選擇要暫時離港。

政府發言人重申，政府正細化全民強檢方案，敲定後會向外公布，並廣泛宣傳，不致引起誤會或混亂。發言人強調，推行全民強檢定必兼顧金融業特質，而參考外地推行全民強檢的經驗，亦須照顧市民食物和必需品、出外求醫等基本需要，呼籲市民毋須恐慌或搶購囤積物資。

李家超：現階段毋須太多猜測

政務司長李家超昨日視察青衣隔離設施後表示，強檢方案正在細化，當有決定會盡早向巿民預告，呼籲「毋須現階段作太多猜測或不必要動作」。勞福局長羅致光在商台表示，禁足不等於所有人不能外出，舉例有4萬名院舍員工須上班，照顧院舍內的長者及殘疾人士。

明報記者

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