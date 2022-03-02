增遺體存放量 富山殮房附近放冷藏貨櫃

東華三院借出45遺體位

新富山殮房下月投入服務

歐家榮表示，衛生署轄下3間公眾殮房的固定遺體儲存空間，已於疫情期間增至約1350個。衛生署一直注視殮房儲存空間問題，東華三院寰宇殯儀館昨日起借出45個遺體存放位置予衛生署使用，另有兩間護養院租借40個遺體儲存空間予衛生署，3月4日開始使用。另外，衛生署將安排在富山殮房附近放置冷藏貨櫃，以增加儲存量，數天內會開始使用；亦會加快完成興建新的富山殮房，料可提供800個遺體安置位置，4月初投入服務。

擬允家居檢疫者外出認領遺體

歐家榮補充，留意到某些死於新冠的死者的家屬可能因為需要家居檢疫，未能夠辦理認領手續，衛生署已和警方密切聯繫，如果發現屍體認領者為家居接觸者，警方會聯絡衛生署作緊急措施，讓他們先外出認領，盼加快程序。

被問瑪麗醫院是否殮房有空間、但醫管局無遺體轉院機制而無法處理，醫管局總行政經理李立業回應指殮房系統有電腦監察，「你這個情况不存在」。他又稱，在急症室離世的病人，遺體過往會安置在急症室殮房，由於最近多人離世，醫院殮房也會互相協調處理這批離世病人遺體。他說未有醫院殮房使用率數字，「但絕對接近上限」。

（新冠疫情）