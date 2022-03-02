指部分人病毒量不低 收康復中染疫者 復康房醫護自備N95

指高風險程序才可用N95

一名不願具名的「大西北醫院復康病房」醫護稱，病房內開始接收確診而康復中的病人，本來轉過來的病人都會符合一系列特定準則，如Ct值高於或等於30等，但最近醫管局更改準則，醫生臨牀判斷認為可轉病房即可。該醫護說，某些轉來復康病房的病人Ct值逾20（即病毒量不低）。不過，在復康病房，只有高風險程序例如抽痰、急救等才可用N95及保護衣，「醫護只是想保護自己，繼續打這場仗」。

他解釋，N95有不同種類，最多醫護做了面形配合測試（fit test）的一款為Nask M0011，但這款昨在病房存量不足100個，「一般病房一個需抽痰的病人，一日抽4至5次為基本，高風險程序理應一次性丟棄。另外，一日大概總上班人數16人，一個人整更只戴一個，已16個。order多少少，感染控制組就會問為什麼用這麼多」，於是同事唯有自備口罩上班，「一天基本用兩個，如果用膳後唔想重用」。他又說，最近醫院提供的口罩「戴一陣已經痛」，「叫他們（病人）戴一日，根本做不到」。

屯門醫院發言人回覆稱，醫管局有超過6個月用量個人防護裝備庫存。截至2月底，醫管局庫存接近1.5億個外科口罩、近1800萬件保護衣、1900萬個外科呼吸器及550萬個全面罩；醫管局有既定感染控制及適用個人防護裝備的指引，亦一直按實際工作環境及感染風險提供合適裝備和訓練。然而醫護亦應按實况，如進行醫療程序的風險、病人情况等決定使用合適裝備。發言人指員工如對裝備使用安排有意見，可向醫院感染控制組查詢。

另有伊利沙伯醫院護士說，兒科病房部分位置用來安置家人染疫、需隔離14日的嬰兒，但病房只用膠簾框住嬰兒溫箱範圍，「入去膠簾入面要full PPE（個人防護裝備），膠簾出面唔需要，膠簾萬能」，對病房內感染控制指標感到困惑。

伊院隔離嬰兒 僅膠簾框住

伊院：嬰兒檢測陰性

伊院回覆稱，在有關病格留醫的初生嬰已接受病毒檢測，結果為陰性；由於初生嬰的母親均確診，醫院感染控制組已就該病格的感染控制措施做風險評估，醫護進入病格會戴合適裝備，亦會密切監察初生嬰的健康，定時驗病毒。

（新冠疫情）