快測後收核酸結果 採前者計隔離日 快測申報平台周內推 可追溯較早陽性者

另外，若患者快速測試後才獲核酸檢測陽性結果，應以哪一項檢測計算隔離期，衛生署回覆稱，一般會以該人士首次檢測陽性採集樣本的日期翌日為第一天，如無檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第一天。

不知怎計提早結束隔離 市民迷惘

梁小姐上月13日感不適後檢測呈初陽，衛生署致電聯絡時，她指家居環境適合自我隔離，並無高危者同住，惟兩日後獲通知要去酒店隔離，她先後向消防處及衛生署說明情况，但獲安排前往隔離設施，她再解釋後才能留在家中。另外，她指自己已打兩針，在家過了6日時，政府公布打齊針者在第6、7天，連續兩天經快速測試驗出陰性即可提早離家，但她感到迷惘，「咁我可以點樣計呢？個指引又無寫，唯有繼續留喺屋企」。

劏房戶未能隔離 可留家者反收通知

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，上述事件反映部門之間沒有協調，家居環境適合隔離也被安排往隔離設施，但該會接觸不少染疫劏房戶仍未能隔離，建議設中央統籌機制處理；彭鴻昌又指政府多次改變隔離安排，希望能提供清晰指引避免混亂。

入隔離營要等派藥

如全民強檢 倡輕症者可自選留家

另外，上周四入住鯉魚門度假村社區隔離設施的Mary與婆婆及妹妹本屬輕症，只是婆婆上周六咳血痰，數次致電熱線沒人接聽，至周日早上約11時才打通電話，同日晚上10時半才獲發咳藥水及化痰素。她認為，如留家可更快託人買藥，「在營內反而要等」，建議政府如推全民檢測，應讓輕症患者自選留家。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨回應，指當局按多方面因素，考慮安排什麼患者送往隔離設施，家居環境不理想，例如家中有免疫力低的人或環境狹窄者，會獲優先安排；近一至兩日檢測陽性，相信體內病毒量較高，同樣會優先安排，因此即使環境並非劏房，若屬近期個案也會安排入隔離設施。

第六第七天快測陰性可離家

措施已生效

他又稱，若已打至少兩針，可在檢測陽性後第六天、第七天做快速測試，連續兩天呈陰性，即可提早離開隔離設施或家居（見表），且措施已經生效。

政府日前預告將設網上平台，供快速測試陽性市民呈報，歐家榮昨稱，平台將於本周內推出，屆時將公布指定日期，該日期之後若快測陽性會被視為確診，患者可在平台呈報快測陽性日期、提供資料及身分證明，當局將追溯及計算隔離期，以及發出隔離令及檢疫令。至於已經快測陽性一段時間的患者，歐表明不鼓勵患者以新平台取得醫療證明，稍後將會公布相關人士如何證明染疫及已接受隔離。

北大嶼山醫院改只收染疫者

留醫病人轉瑪嘉烈

另外，醫管局公布今日凌晨零時起，北大嶼山醫院全院約160張牀改作接收染疫者，該院行政總監羅振邦稱，自行到急症室求診者不受影響，該院留醫的其他病人會轉往瑪嘉烈醫院，專科門診仍維持，並安排病情穩定者免診症覆配藥物，日間手術及康復服務則暫停。

明報記者

（新冠疫情）