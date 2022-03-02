稱停業前所未見 零售協會籲強硬清零

謝邱安儀稱，現時零售商停業情况可謂前所未見，儘管政府放寬已接種至少兩劑疫苗的確診者和家居檢疫的密切接觸者，若於第6和第7天快速測試結果為陰性，可提前離開社區隔離設施或家居，重新上班；但大前提為疫情要緩和，市面人流、生意情况可回升，商戶才有望重啟門店。

她續說，與其現時「擠牙膏」式收緊防疫政策，政府應制定更強硬、一刀切的「清零」措施，「拖落去對大家都冇好處，零售業界都會『生不如死』；情願『短痛』，起碼市况可以盡快重生」。她又預期，上半年零售銷貨總額將錄得負增長，惟跌幅仍有待評估。

劉達邦：清零挫民生經濟 倡共存

此外，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，近日疫情嚴峻，確診人數節節上升，導致企業人手不足，故政府放寬隔離政策實屬好事，實際改善人手情况則視乎行業而定。不過，他說政府現時各項政策仍未見清晰，包括若員工為密切接觸者，其隔離、無法上班時間應否視為病假處理；加上一邊廂放寬隔離政策，另一邊廂又強調清零、不排除禁足等，令企業無所適從。

他續稱，清零政策或持續重挫民生、經濟等，建議政府參考外國做法，採取與病毒共存方法，才有望令市况迅速重回正軌。

（新冠疫情）