前線染疫 巴士工會憂有路線或停

新巴城巴母公司匯達交通表示，截至昨日兩巴共有415名員工為陽性個案，共206名員工為密切接觸者，佔整體員工約13%。新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標形容，近日前線人手緊張的情况前所未見，不少車長染疫或需隔離，難在短時間內調配人手，留意到脫班增加，期望政府盡快找到解決方法。

據九巴上周六公布，逾570名員工因染疫或檢疫無法執勤，九巴昨日起至周日，暫停部分客務站服務，包括屯門公路轉車站及尖沙嘴客務站。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，以慈雲山北總站為例，近日有逾10名員工確診，佔該站員工約8%，擔心若情况持續，一至兩星期後部分路線會陸續停駛。

港鐵：多個車站客務中心間歇關

至於港鐵，截至昨午6時，單日多212名車務、維修及承辦商人員確診，累計約1300名員工確診。屯馬線昨日早上及黃昏繁忙時段班次均需調整，較正常多約10秒至半分鐘不等。港鐵又表示，多個車站的客務中心亦因人手緊絀而間竭關閉。

金匙有限公司營運多條港島和九龍區小巴路線，車務營運總監陳志輝表示，大部分路線的客量近日已下跌六至七成，部分九龍區路線原有20名司機，但6至7人因染疫或屬密切接觸者無法上班，要縮減班次。

（新冠疫情）