搶購潮弱勢受累 殘疾者捱即食麵

50歲余先生需用輪椅出入，最近因不少人搶購各種物資，令他買食物等十分不便。家住觀塘的他，近日一直走訪當區超市，直至到新蒲崗都不見有急凍食品，又因菜價上漲而無力購買。為節省金錢，他會在街市臨收檔前購買減價食物，惟最近的「特價」亦比以往貴，他又不夠人搶，「我們想埋去，都埋不到去」，曾詢問市民「可否留一些給我」，可惜沒人理會，嘆說「最近都是捱公仔麵」。

機構：聾人沒法致電求助最受害

一直協助聾人的龍耳創辦人邵日贊說，現時最困擾是確診聾人，因他們沒法致電求助熱線，求助無門，他亦只可着聾人留在家中。近日市民搶物資亦令聾人十分憂慮，有聾人開始網購，不過不少送貨員均是直接致電而非傳短訊給他們，他們無法接聽電話，有可能錯過收件。邵認為，搶購潮下弱勢最受害。

香港社區組織協會副主任施麗珊說，最近基層市民很多東西買不到，如防疫物資、漂白水等；食物如青菜、豬肉變得很貴。另外，不少要出門上班的市民都須做檢測，很多時要自費購買快速測試包，惟要排隊購買，亦不知是否合規格，形容基層市民十分惆悵。她希望政府盡早公布強檢及是否要禁足的細節，令市民安心，亦希望市民不要儲備過量物資。

（新冠疫情）