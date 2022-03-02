有人超市衝閘掃貨失敗 有人嘆「變死城」

超市提早關 市民憂更塞人

百佳昨公布調整分店營業時間，其中12間店舖提早下午3時關門，但大部分仍營業至晚上。本報記者昨午近2時到青衣城Fusion，店內麵包、蔬菜和肉類的貨架幾乎「清零」，不少市民一邊推着購物車，一邊向電話另一頭報告「戰况」：「雞蛋無晒」、「紙巾得番幾條咋」。近2時50分，店員拉下半邊閘，催促在門外徘徊的市民，「仲有10分鐘閂啦，快啲買嘢」。關門一刻，有市民掃「安心出行」後嘗試進入超市，惜被員工發現拒絕。

趕在關門前購物「補給」的容太稱，不知超市提早關門，直呼「好好彩」。但她說近日超市已有大量人流，曾輪候近15分鐘才能結帳，憂慮店舖提早關門會令情况惡化。

銀行「截龍」 市民哀求獲放行

除部分超市縮短營業時間，銀行分行亦提早關門。昨有銀行臨近關門時仍有市民在外排隊，「截龍」後，有太太隔着玻璃向保安苦苦哀求，「我今日入唔到數會死㗎」，只盼職員通融，最後獲放行入內。排龍尾的李小姐說，出門前已預先在網上查看銀行營業時間，但看錯分行資料後摸門釘，故立刻跑到另一間分行，幸趕及關門時間前抵達。她笑言現在出門前「要做功課」查看商店營業時間，又嘆本港「靜到好似已經封緊城」。

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