零售食肆紛早關 未禁足已冷清 馬嶽：政策不一引搶購潮 鄧家彪倡盡快公布強檢細節

百佳昨在facebook公布，為平衡員工及顧客安全，將調整營業時間。約246間分店中，本報統計有28間在下午7時或之前提早關門。百佳又表示，由於近日顧客對各類貨品需求急增，已加強採購和增加訂單，食品和日用品等供應穩定，呼籲市民理性選購。

百佳有店下午3時關

惠康同樣公布，因應夜間人流減少，約320間分店中，大部分提早約4小時關門，7間提早至下午5時關門。同屬牛奶公司的萬寧表示，為更有效調動人手資源，53間分店昨起暫停營業，另外250間部分會調整營業時間。一田全線分店提早至晚上8時關門，又表示目前食品及日用品供應尚算穩定，將密切留意強檢安排，期望配合政府防疫下，維持正常運作。

繼叙福樓和稻香兩大集團日前宣布全線暫停營業，多間連鎖食肆同樣調整營業時間，包括大家樂暫停部分分店堂食，大快活和美心MX分別有36間和9間分店暫停營業。麥當勞則會暫停24小時通宵服務，及縮短部分分店營業時間。

中環餐廳停業 負責人：難料復業日

中環台式食品店「吃什麼」周日在facebook宣布「由於疫情原因」暫停營業。負責人Grace表示，店舖客源以中環上班族為主，自疫情爆發，不少公司在家工作，生意額較2月初大跌八成，需忍痛暫停營業。至於何時復業，她說「不知道之後（疫情）是一個怎樣的走勢」，故暫時未清楚，「要看看大環境」。政府早前派發的第六輪防疫抗疫基金，Grace嘆「光店租都不夠了」。

中電：疫下提供有限度抄表

至於公共事業，香港中華煤氣表示，疫情至今確診員工數目不是太多，對維修服務暫時沒有影響，現時緊急服務不會有變，以確保供氣安全。港燈表示，今波疫情約有150名員工確診或初陽，已採取一系列預防和應變措施，確保疫情不會影響港燈供電，包括緊急維修召喚等工作。中電發言人表示，今波疫情約280名員工確診，因應疫情只提供有限度的抄讀電表服務，帳單派遞服務亦會受到影響。

食衛局長陳肇始周一表示，推行全民強制檢測期間，不排除同時實施禁足，市面掀起搶購潮，部分超市貨架幾乎被掃清光。馬嶽表示普通市民為求安心，因而造成近日的搶購潮，稱政府措施不一致，以「安心出行」為例，當市民煞有介事地掃二維碼，當局又暫停發出強檢通知，令人無所適從。

工聯會立法會議員鄧家彪形容現時市道很悲觀，相信社會已有共識，現時社會需要「特效藥」，寧願政府配合禁足令，徹底落實全民強檢，才有希望恢復經濟活動。

明報記者

（新冠疫情）