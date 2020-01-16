不適10日求醫 58歲男入院翌日亡 增117死累計破千 第五波捲逾半安老院

2月22萬人染疫

12.7%住元朗最多 其次沙田

本港2月錄得逾22萬人染疫，衛生署分析發現，最多患者住元朗，佔12.7%，其次是沙田，佔11%，深水埗佔8.6%，觀塘佔8.5%，油尖旺佔7.8%。

昨日錄得的117宗死亡個案包括68男49女，年齡介乎47至99歲，當中106人是長者，有63人來自院舍，15人打了一針，16人打了兩針，86人沒有打針。

58歲死者沒長期病沒打針

有6名死者是60歲以下，包括一名58歲男子，他本身沒長期病患，沒打疫苗，2月27日到伊利沙伯醫院求醫，入院時有肺炎和肺積水，翌日離世。醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，患者身體不適10日才求醫，比較遲。其餘5名60歲以下死亡染疫者分別患癌症、糖尿病、免疫系統病及腎病等。

多34院舍現疫情

醫管局昨公布滯後死亡個案，2月23至27日再多55宗，年齡介乎57至102歲。其中一宗滯後公布個案涉患心臟病和曾中風的57歲女子，住在安老院舍，在院舍發燒昏迷，被送到東區醫院急症室發現有肺部感染，在急症室離世。

此外，昨再多34間院舍出現疫情，包括25間安老院舍和9間殘疾院舍，涉249名院友及30名員工。第五波累計涉615間院舍，全港55%安老院舍和45%殘疾人院舍都在今波疫情有人染疫，涉3150名院友和900名員工。

滿80歲患者死亡率4.5%

沒打針7.18% 打兩針0.91%

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，第五波首527宗死亡個案中，63.5%為80歲或以上，18.79%為70至79歲，第五波整體死亡率約0.29%，沒打針者死亡率約1.3%，打針者死亡率約0.04%。此外，80歲或以上長者中，整體死亡率約4.5%，沒打針者死亡率7.18%，打兩針者死亡率0.91%。

孔繁毅：長者打針當務之急

港大內科學系臨牀教授兼傳染病科主任孔繁毅昨在港台《千禧年代》表示，按醫管局公布的死亡數據，反映沒打針者染疫後死亡機率遠高於已打針者，而瑪麗醫院有近300名病人，重症患者中約80%人超過80歲、90%人未有打針。他認為當務之急是盡快為長者、特別是70歲以上者打針，「一針都已經好有幫助」，現時已經愈來愈多長者打針，但院舍、獨居及行動不便長者打針有困難，建議加大力度，動用老人科醫護及私家醫生，並安排外展隊為長者上門打針。

醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook稱，現在重中之重是幫小朋友和長者打針，全民檢測、建方艙醫院都不及幫他們盡快打針重要，政府應要求中央派1000名護理注射員交衛生署管理，盡快在一周內完成接種任務。

（新冠疫情）