港大推算疫情一周內見頂 每日18萬人染疫 3政府顧問倡待回落後全民強檢

昨增32597宗 未計快測陽性

本港昨增32,597宗陽性個案，除了5宗是輸入，其餘全為本地感染。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日個案數目和前日差不多，似乎沒進一步上升，但因部分人快速抗原測試陽性、沒做核酸檢測，政府稍後才開放平台讓這些市民呈報，故現有陽性個案未能完全反映染疫人數。他又說，即使維持現時每日新增3萬宗的水平，一周已有20萬人染疫。

港大料170萬人已染疫

港大最新估算，截至2月28日，第五波疫情累計已有170萬人染疫，預計今波疫情在未來約一周見頂，屆時每日新增染疫人數或達18萬，每天新增報告病例或有3.5萬宗。港大表示，若短期內醫療系統龐大壓力得不到紓緩，安老院舍長者的疫苗接種率不能快速提高，輝瑞、默沙東（MSD）等新型口服抗病毒藥無法馬上廣泛應用，死亡人數預計將在3月中旬到頂，估計屆時每天新增死亡個案為156宗，至4月底，累計4645人死亡。

醫局訂MSD口服藥 遠低需求

綜合3個獨立消息，醫管局訂了5000個療程的MSD口服藥，暫有2000個療程已到，其餘3000個將於3月尾送到。有消息指外國以口服藥防長者及高危者入院及死亡，但本港現有藥物遠低於需求，未知能否增加訂購，因此不足以分配給門診病人，醫管局傳染病專家計劃用於病房爆發。有抗疫專家認為，本港起碼需25萬至50萬個療程的口服藥才足夠。

港大醫學院院長梁卓偉表示，若全民強制檢測要在「動態清零」政策下推行，應等到4月中至4月底再做，屆時染疫人數較少，全民強制檢測才可達至清零。他又說，在現時至4月之間，市民可隔日快速測試，染疫者或接觸者自行隔離。他指當務之急要盡快為院舍長者和職員打針，更寬鬆地讓高風險染疫者盡早服輝瑞或MSD口服藥等。

指疫情初或後期做較有用

染疫人少 強檢方可清零

港大微生物學系講座教授袁國勇認為必須要有足夠隔離及檢疫設施，以及對獨居的長期病患、長者和殘疾者有足夠支援，全民檢測和禁足才能控制第五波疫情。他說，全民檢測通常要在疫情爆發初期和後期、感染人數較可控時推行才比較有用，即是應在2月初或者4月做，不過愈遲推行，未打針的長者和長期病者的重症和死亡率愈高。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，原則上應在每日新增個案回落時全民檢測，但難以估計最佳時機。

港大內科學系臨牀教授兼傳染病科主任孔繁毅認為，全民檢測最佳時機是剛爆發階段，或在疫情接近尾聲時，全民強制檢測可能找出數以十萬計患者，但只有數萬個單位可用作隔離，或幫助不大。他說，禁足令嚴重影響商業活動，若全港能在9日內完成3次檢測，可毋須禁足。

歐家榮昨在疫情記者會上表示，科學上沒有全民檢測早做或遲做較好的結論，何時做全民檢測需多方面配合，包括檢測能力、隔離設施及醫療設施要足夠等。

明報記者

（新冠疫情）

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