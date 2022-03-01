獲千萬計口罩快測包 邱騰華：內地保證供港物資

商經局昨晚出稿稱，至昨日已接收約1600多萬個快速測試包，除部分預留全民強制檢測，約900萬個測試包已透過相關部門派予指定高風險及特定群組，民政事務總署另透過「全港社區抗疫連線」派發180萬個快速測試包。

商經局又說，至今共接收約30萬部夾指式脈搏血氧儀，已全數分發衛生署及醫管局，亦由內地接收了逾2900萬個N95及KN95口罩，主要預留作全民強制檢測時讓市民使用，當局亦將其中約50萬個口罩分發予衛生署及紀律部隊前線人員。

另外，連同即將抵港的批次，當局共接收35萬盒由內地捐贈的抗疫中成藥，其中7萬盒已給予「全港社區抗疫連線」派發，另外5萬盒給予其他社團派發。

疫苗方面，政府公布已增購約100萬劑科興疫苗，其中新一批（第八批）50萬劑今日由北京運抵香港。政府稱，連同早前的批次，至今合共採購約850萬劑科興疫苗。

（新冠疫情）