港大學者：全民檢測加禁足 4月較適合

內地封城檢測多在疫初 外國不禁足

港大公共衛生學院教授高本恩說，內地多數是透過全民檢測找出密切接觸者，考慮本港隔離設施不足，若全民檢測後配合禁足，時機上則可能4月檢測較適合。高本恩補充，本港未必每個家庭都有廚房，如果豁免食肆作為必要處所，難免可能大量食肆員工視作必要人員而增加傳播風險。

被問禁足法律基礎 局方：未正式公布

本報向食衛局查詢，當局一旦推行禁足之法律基礎，但局方說未正式公布，暫時沒回應。翻查目前政府引用作強制檢測的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》法例（第599J章），訂明局長可制訂限制強檢者在有檢測結果之前，須遵從「任何合理規定」，不得離開特定地方。

行政會議成員湯家驊說，記憶所及根據第599J章，食衛局長本身權力已很闊，但現階段未知道具體全民檢測方案，很難說禁足等需否另外立法。至於法例下訂明規定須合理，他認為禁足日期愈短愈好。

梁美芬：可引緊急法 大狀：時間不應過長

立法會議員梁美芬贊成禁足應對傳播，稱按599章政府已有權限制市民活動，毋須立法會通過，必要時也可以使用《緊急法》立法實施禁足安排。

大律師黃宇逸則說，理論上《緊急法》下只要不違反《人權法》及符合公法原則，政府可「封城」，一般而言由於涉及公共衛生，法院較難干預行政機關決定。但他提醒，當局實施後亦有責任持續檢視情况，不能過長。

（新冠疫情）