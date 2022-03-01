新建逾7萬隔離牀位 料難敷疫峰 許樹昌倡非高危者居家 梁子超：應集中處理新個案

被問到隔離設施會否不敷應用，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，全民檢測需要多方面配合，除檢測能力要大幅提升，亦要有足夠隔離設施，即使未能應付所有確診者，可安排部分病徵輕微者居家隔離。

青衣方艙一周建成 房無獨立廁所

政府昨公布，由中央援建位於青衣的社區隔離設施近日已基本完工，林鄭月娥昨午到現場視察，她感謝承辦商，又說為抗疫工作注入一支強心針。林太昨發表約8分鐘視像講話，提到除現有竹篙灣及鯉魚門度假村等隔離設施外，多個項目陸續落成包括啟德前跑道區等隔離設施，以及政府徵用的公共屋邨及租用更多酒店房間，可提供逾7萬個隔離單位或牀位。

徵用將竣過渡房項目 提供2500伙

本報記者昨於青衣現場發現，仍有工人繼續趕工。用了約一周時間興建的青衣方艙醫院，房間為單層設計，每間房有3張牀，但沒有獨立廁所，需要到場外的公共洗手間。

另外，政府昨宣布，將徵用即將完工的元朗東頭「同心村」及錦田江夏圍第一期兩個的過渡房屋，轉為社區隔離設施，合共提供2500多個單位。

「一定唔夠設施」 倡劏房戶可送隔離

梁子超指出，每日新增確診個案，數字遠超政府公布的隔離設施數量，預料全民檢測會找到大量個案，「（隔離設施）一定超出負荷」，但他稱隔離始終是重要的措施，認為應適當運用，若人手不足，以致染疫者需等候多日才可入住，會削弱隔離成效，還令社區感染風險上升。他認為應集中、優先處理傳染性最高的最新確診個案。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若全民檢測出現大量個案，要按風險決定優先次序，「你一定唔夠隔離設施，所以要因應個人情况決定」，例如高危因素如長者、長期病患，以及居住環境不適合的劏房戶等，便需到隔離設施，其餘無長期病及有自理能力的人，則可考慮居家隔離。

明報記者

（新冠疫情）