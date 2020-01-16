遺體火化擬增至每日200次 料兩周後生效

殯儀業：若助運新冠遺體

冀政府提供保護措施

李立業昨在記者會表示，天氣寒冷下容易出現有嚴重併發症的死亡個案，加上疫情衝擊，公立醫院的殮房已接近飽和，而目前運送遺體工作面臨「阻滯」，局方會聯同殯儀業界加緊處理，而食環署已表示會加派人手運送遺體。

食衛局長陳肇始在商台《在晴朗的一天出發》稱，公共殮房數目有限，遺體未送往公共殮房前的暫時停放位置亦有限，當局正添加位置並加快火化程序，但部分遺體在安老院舍，家人未在一兩日內認領。她說暫未得悉有殯儀館拒絕接收已確診的遺體。

民建聯立法會議員陳恒鑌建議政府租用急凍櫃作臨時停屍間，暫存堆積在醫院及殮房的遺體。他另建議政府「拆牆鬆綁」，開設專用通道將遺體由醫院直接運往火化，並提供場地予死者家屬作簡單拜祭，而食環署32個火化爐亦應延長服務時間。

（新冠疫情）