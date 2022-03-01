護士：有病人急症室等13日未上房

聯合醫院急症室護士A小姐（化名）說，截至昨午5時許有近200人在急症室等候上病房，有病人等了超過310小時。她說，急症室按病人危急程度安排上病房，該病人相對穩定，不過反覆檢測「Ct值都不夠高」（病毒量未下跌），未能出院，故長時間留在急症室。聯合醫院另一急症室醫生確認有病人在急症室等候超過10日。該醫生說，有些院舍因已撤離，故未能接走長時間等候的長者。

護士慚愧無暇遞水 聯合：盼諒解

A說，因覺得愧對病人，自己及不少同事感到「好無力、好心傷」，「其實他們（病人）要求很合理，例如前一晚到現在沒有進食，（尿）片濕透了未有人換……這些很合理，但我們提供不到（服務）」。她說曾在餵藥時聽到老翁說「水啊、水啊」，後來給了他一杯水，老翁即時喝下，「可能一整夜都無人手給他水」。

聯合醫院回覆稱，到急症室求診患者持續高企，令病人等候入院時間延長，盼市民諒解，院方會持續監察個別等候時間較長患者的狀况，適時安排有醫療需要病人入院或轉往其他醫療設施接受治療。

伊利沙伯醫院周日起將T座2樓大堂闢出空間放置病牀，該院有急症室護士說，部分患者已移至上述位置，但並非人人適合，「急症室人龍仍然係一樣咁多、一樣咁長」。該護士又說，不少安老院舍院友患者情况較差，「有啲入嚟先轉差、有啲搓住入嚟（一邊急救一邊送院）」，「由於病房收唔到，佢哋基本上無去向，只喺急症室等，唔少真係等到死」。

另外，醫管局昨宣布將開展安老院舍中醫診療服務，為確診新冠病毒的院友及職員提供免費遙距或外展診症，上周開展了先導計劃，共22間安老院舍參加，服務接近300人次。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲稱計劃目標為1萬人次，服務為自願性質，安老院舍可致電2794 3071查詢。

（新冠疫情）