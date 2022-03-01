癌婦呈報染疫4日無回音 家屬：亟待支援

歐家榮為滯後致歉 稱加快發資訊

歐家榮說，會透過呈報者的身分證號碼與陽性名單對比，確認屬哪個患者，盡快安排政府部門將快速測試包及資訊送到患者家中；患者若一直收不到短訊，可查看輸入的資料有否錯誤。

江先生的68歲母親患乳癌，2月17日起咳嗽、發燒及喉痛，在家快速測試陽性，19日到明愛醫院急症室，最後獲派必理痛及咳藥水便回家。江說，其母2月24日收到陽性結果短訊並向平台呈報，至昨仍無政府部門聯絡，連日致電不同熱線及指定診所不果，需靠他送快速測試包及藥物等，猶幸母親情况有好轉。他批評政府呼籲病人如非必要勿到急症室，卻對留家病人缺乏支援，「我們最想要的是支援」。

政府上周六（2月26日）宣布會承認快速測試陽性結果，至昨仍未推出呈報網站。江先生說，與母親同住的胞弟近日開始發燒及快速測試陽性，惟無平台可呈報。他為胞弟「撲樽」作深喉唾液檢測，但取樽困難，需向區議員求助。

快測呈報可後補 增5指定診所

歐家榮稱正密鑼緊鼓籌備快速測試陽性呈報網站，冀本周內推出；現已視快速測試陽性為陽性個案，若這一兩天有市民快速測試陽性，當平台推出時可後補資料。

醫管局今起增設5間指定診所供輕症病人，累計14間。對於市民打不通指定診所電話，醫管局總行政經理李立業指隨着更多診所啟用，運作開始較暢順，已加派人手處理預約熱線，相信情况會好轉。

（新冠疫情）