34466個案87死 同單日新高 衛署分析：滿80歲者打兩針 死亡率減93％

昨增34,466宗個案，首次單日破3萬宗，其中34,462宗屬本地感染。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，個案上升速度非常快，每2至3日個案倍增，仍處於上升軌道，增長速度令人擔憂，預期個案數字會繼續上升。

昨有49人危殆及66人嚴重，多87人死亡。死者59男28女，介乎51至100歲，其中79人年滿65歲，有49人為院友；僅10人已打2針及10人已打1針疫苗。3名較年輕死者分別有長期病或其他病，2月27日離世，包括58歲男院友2月25日下午因發燒及氣促到明愛醫院急症室，即時獲急救；51歲男性長期病患2月21日因氣促到明愛醫院急症室，即時獲急救、插喉及留醫深切治療部；52歲女病人因頭暈及嘔吐，2月23日到聯合醫院急症室，有腦出血迹象。因數據滯後，醫管局昨公布2月19日至25日共37人（23男14女）死亡，介乎37至105歲。

兩針或以上死亡率0.03% 未完成0.27%

第五波累計636名患者在公院死亡，中心分析其中442宗，介乎11個月至104歲，年齡中位數84歲，92%是60歲或以上。歐家榮說，各年齡層死亡率方面，9歲或以下為0.04%，10至19歲為0.03%，60至69歲為0.17%，70至79歲為0.87%，80歲或以上為4.6%。他說，91%死者（403人）未完成接種疫苗，81%（359人）無打針；已打兩針或以上的死亡率為0.03%，未完成接種者則0.27%。年滿80歲長者方面，已打兩針者死亡率為0.27%，未完成接種者高15倍至4.34%，即已打兩針者死亡率較未完成接種者下降93%。他說數據反映打針對預防死亡有明顯效果，尤其是長者，籲市民盡快打針。

疫情爬山期 專家倡流動快測長幼

多49間院舍出現個案，包括43間安老院及6間殘疾院舍，涉約62名員工及430名院友。截至前日，第五波約580間院舍出現個案，涉約865名員工及2900名院友。公院方面，70多名經入院篩查發現染疫，80多人被列為密切接觸者；醫管局累計3160名員工染疫。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，本港疫情處於「爬山期」，醫管局篩查數據陽性患者比例高企，預料未來數日個案可能大幅攀升。他認為快速抗原測試有高靈敏度，有助市民在高傳染時期自行發現染疫及隔離，建議政府盡快處理網上登記平台，掌握各年齡層及分區的患者數據，以便安排治療設施。他又建議可安排流動快速測試站街站協助兒童或長者。

作用減 安心出行停發檢測通知

另外，歐家榮稱由於個案太多，患者到訪之處遍佈全港，目前用「安心出行」接收檢測通知「作用不大」，程式已暫停發放風險通知，但強調如市民習慣用安心出行，中心稍後仍可用作協助追蹤。

明報記者

（新冠疫情）