超市凍肉廁紙「清零」 市民：政府無用要自救

政府：鮮活食品供應穩 不需囤積

港府昨晚出稿，強調鮮活食品包括冰鮮肉、水產、蔬菜等，「天天有來貨，供應穩定，市民不需要囤積糧食」。新聞稿稱，截至27日（周日）午夜，內地供港蔬菜達2200公噸，近平日供應量九成。前日內地進口本港冰鮮豬肉大增，約為平日供應量的1.7倍；雞蛋供應一直正常；食米儲存夠本港市民一個月食用；冷藏肉供應商一般備存約3個月庫存。

食衛局長陳肇始昨早稱不排除推行禁足令，加上日前網上謠傳本港將禁足7日，昨日多區超市、急凍食材店、菜檔、藥房現人龍，部分貨品被清空。

不滿缺支援 市民：藍絲都變黃絲

本報記者昨午到西環、深水埗、大埔及屯門的超市、菜檔、凍肉舖觀察，大部分超市的冷藏食品架、麵包架、雞蛋架都被清空。西環有超市手推車不夠用，市民在收銀處等候顧客付款完畢，推走手推車使用；深水埗有市民在菜檔排隊，亦有市民在雜貨店外排隊買蛋；大埔有超市廁紙沽清。屯門的菜檔同樣大排長龍，職員不停補貨，發泡膠盒堆積，佔去三分之一行人路。也有銀行大排長龍，部分提款機下午已無現金。

已退休黃女士昨午近3時仍未吃午飯，正揹着大袋，手執4條廁紙回家。她已儲有米及麵食，前日買成藥，昨早買凍肉、下午再買廁紙，形容儲備物資「夠一頭半個月」。百般憂慮，因認為有可能禁足，「點知是否要禁足，要禁足大家都出不了街，旨意政府支援你，打幾日（電話）都打不通啦……政府救得到（市民）嗎？救不到就自己救自己」。她對政府處理疫情十分不滿，轟官員沒有用，現時「藍絲現時都變黃絲了」。

李立峯：謠言難遏 解決需政策明朗

中大新聞與傳播學院院長李立峯表示，政府政策混亂，沒有比較合理的中線對策，「發生事情才找方法去頂」，而陳肇始的說法提升了不確定性。對於近期出現的網上謠言，他認為無法遏止，因在社會焦慮和不確定的狀態下便會有很多謠言，「解鈴還須繫鈴人，如政策本身不明朗造成謠言四起，你唯一的解決方法是令政策明朗」。

（新冠疫情）