葉劉稱不禁足無意思 料市民不介意

葉太建議，全民強檢應愈快愈好，不應是3周，應是7至9日，「一定係檢完後，禁足，等結果」，因找到隱形個案才可清零。她說市民以為「封城」好得人驚，但其實外國的封城亦不是全停所有必需的服務，促政府向市民解釋清楚。她認為，全民強檢的做法應不用排隊，在網上登記便可，檢測站要近民居，政府要為不良於行的市民派檢測樽等。她又稱，用身分證分批檢測「唔得㗎」，應該用住戶為單位，一個小區去做。她估計，最快要3月中才能全民強檢，因要建隔離設施，政府此前要籌備義工，準備協助當區居民，她稱自己也可參加。

立法會議員陳凱欣表示，禁足一向是內地全員核酸檢測的做法。她反駁，政府不應以不足隔離設施為由，便稱未能推行全民強檢，她認為若不夠設施，可考慮原址隔離，醫院留予重症、長者和12歲以下小童，隔離設施可予不適合原址隔離的劏房戶等。她稱政府做全民強檢已錯過了最佳時機，令所需物資、人手加倍，因感染範圍愈來愈大，憂死亡人數加倍，她強調不應再拖。

林哲玄：禁足可劃範圍 監視買物資

醫衛界議員林哲玄稱，從醫學角度禁足重要，檢測時人員愈不流動，成效愈高。他認為禁足不是等於所有人不能外出，可以劃定範圍，例如不可跨區或不能離開大廈。至於食物等安排，他認為可以監視某些人在某範圍內買必需品，「檢測完就郁得」。被問到要禁足幾多日，他稱視乎政府做得幾快。

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