全民強檢轉軚或禁足 搶購潮乍現 陳肇始：減人流方最有效 孔繁毅：應先谷針

多名專家支持禁足，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調，全民檢測要有一定程度的禁足措施配合才有效；港大公共衛生學院教授高本恩更建議先盡快封城兩周，否則到疫情尾聲沒必要禁足。另邊廂，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅認為，如在疫情巔峰而沒有足夠隔離措施下推行全民強檢，將浪費精力，現應盡早提升疫苗接種率。

自今年1月起，林鄭月娥和其他高官曾多次表明全民強檢期間不會封城、禁足。直至上周二見記者時，林鄭仍重申全民強檢不會禁足，形容做法「不現實」（見表）。

陳：部分甚至全部樣本送內地驗

陳肇始昨晨出席商台節目時表示，政府正籌備全民強檢，檢測日期要視乎專家意見及準備情况。她未有排除檢測期間實施「禁足令」，稱仍在商討，表示要減少人流才能發揮全民強檢最大效用；又表示本港目前檢測量沒法應付全民強檢，要將部分甚至全部樣本送到內地化驗。

林鄭月娥昨在深圳灣口岸迎接內地專家組時表示，如以公共衛生專家說法，全民強檢如要更有效、更徹底，是有陰性結果之前，市民不要流動，如同現時已做的「圍封強檢」手段，但重申當全民強檢，涉及整個社會時，要認真評估，「究竟所謂要限制市民外出的程度是怎樣」，因強檢也需要萬計工作人員外出服務。

不按出生年份 改一家人一同驗

另外，林鄭之前提出會按出生年份分批強檢，她昨提出調整，因有意見指出如果家中幾名成員外出數次檢測，家人互傳染風險大，如整個家居一起檢測會較好。

許樹昌認為，不論檢測期長短都應禁足，市民若繼續在社區穿梭，病毒仍可持續擴散，希望檢測做得愈快愈好，及早找出社區潛在個案。高本恩建議分開封城和全民檢測，現應先禁足，「如在疫情尾聲才禁足，大部分人已有免疫，其實沒有特別需要採取禁足等嚴格措施」。惟他認為，本港同時要放棄清零政策，改以家居隔離處理所有輕症，並按快速測試作能否離開住所標準。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆預料，本港感染數字將持續上升，當務之急仍是推高疫苗接種率，未必適合即時推行全民檢測。他建議在個案升至高峰後短期內，以全民檢測找出餘下社區潛在個案，屆時可配合禁足。孔繁毅則表示，擔心禁足或令嚴重疾病患者未能及時求醫，及令有需要接種疫苗市民無法盡快打針。

林鄭月娥昨亦就疫情發表短片，稱未來兩三月是穩控疫情關鍵。她說檢測陽性個案數目龐大，會採取「分流隔離」和「分層治療」，醫院將留給嚴重或需治療的確診者。

抗疫大員來港：指導協助港府

國家衛健委新冠疫情專家組組長梁萬年昨抵港，被問到全民強檢應否提早及須否禁足，均未有回應。他稱今次來港指導和協助特區政府抗疫，會與本港專家密切合作、充分交流，確保香港實施有效防控策略措施。有份領導內地支援香港抗疫專班的專家組組長賀青華接受電視台訪問時表示，確診者居家隔離屬最大風險，要嚴格執行禁足令才能控制疫情。

政府未正式提出強檢或禁足，飲食及零售業已宣布停業或調整營業時間，其中麥當勞暫停24小時通宵服務，縮短部分餐廳營業時間；稻香集團全線分店今起暫時停業。

明報記者

（新冠疫情）

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