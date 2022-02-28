內地9000人採樣隊準備援港 衛健委李大川：全民強檢加禁足 效果最理想

曾表明全民禁足在港不可行的行會成員湯家驊接受查詢時說自己改變看法，因禁足已成為政治問題，尤其建制陣營中有人不斷藉此攻擊政府，最嚴重甚至會拖垮政府。他相信目前仍有很多中間方案處理，例如第一次檢測全民禁足，第二、三次不需要，或者多個案的大區可能頭兩次禁足，具體落實可參考中方專家意見。

另一名有份來港的中華預防醫學會副會長馮子健向新華社稱，內地專家組與港府官員商討採取進一步收緊公共衛生及社交距離措施的「必要性及時機」，指實施措施的窗口愈來愈短，「如果決定實施，就應盡快推出」，提醒要作果斷決定。

特首辦證實 內地專家提設病人呈報平台

特首林鄭月娥昨與負責強檢籌備工作的政制局長曾國衞、食衛局長陳肇始等，與廣東省衛健委副主任張玉潤及廣東省專家組會面。特首辦會後證實內地專家提出建立網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」，及討論了採用快速檢測等調整措施，並同意加強分層治療減少重症及死亡個案。

另中通社報道，港澳辦主任夏寶龍昨在北京以視像會議召開第六次援港協調會，提及疫情處於快速上升期，防控工作進入「最吃勁的關鍵階段」。報道引述夏稱第三批內地專家今日赴港。而國家衛健委新冠疫情專家組組長梁萬年預計最快今日到港。除了內地專家組，中央正協助港府興建隔離設施及採購防疫物資等。

醫療衛生界議員林哲玄同意，全民檢測期間禁足比較徹底，「禁足愈徹底，全面檢測效用愈好」。他認為，實際運作上可以是高確診區的小範圍不能跨區走動。議員陳凱欣稱，政府用身分證分批做全民強檢，「未做都知失敗」，認為一定要涉及某程度的「禁足」才有效果。她認為政府應將重災區設成標靶區，重點處理，未必一定要禁足14天，因為涉Omicron禁足5至7天也可以，若有足夠隔離中心可以將確診者送往最好，若不能甚至可原地隔離。

區結成憂全民強檢成壓垮前線最後稻草

不過，生命倫理學者區結成醫生昨在facebook提出憂慮：「全民強檢會不會成為壓垮醫院前線的最後一根稻草？」他指並非原則上是否贊成全民強檢的問題，是沉重的現實問題。他又稱，希望鍾南山教授和內地專家也到醫院看看，勿讓治水防洪工程反而變成失當的排洪，淹沒抗疫主力的防線。區亦建議醫管局，請不要溫文爾雅地呼籲市民不去醫院，而是要像消防處為救護車服務告急那樣，正式講述危急情况。

明報記者

（新冠疫情）