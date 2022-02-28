家中老幼若未打針 袁國勇倡全家隔日快測

袁國勇表示，現在不是恐慌的時候，而應盡力減少第五波疫情對本港影響，當務之急是讓所有符合條件的港人盡快接種疫苗，市民外出時應佩戴外層布口罩和內層外科口罩的雙口罩組合，以提高面罩貼合性和過濾能力，並遵守社交距離措施。

籲家中戴雙口罩 勿近距接觸

袁建議，若家中有未接種疫苗的幼兒、老人或慢性病患者，每名家庭成員可隔日做抗原檢測，若發現有人感染應盡早隔離；若未能做到上述，在家中可佩戴雙層口罩及盡量保持社交距離，例如避免近距離接觸幼兒，接吻和說話均可傳染。

指Omicron較流感略為嚴重

他又警告，病毒能在幼兒身體迅速生長，小部分染疫幼兒的免疫系統會發生劇烈反應，其炎症或非常嚴重，以至大腦迅速腫脹，導致致命的急性壞死性腦病。

袁國勇又稱，Omicron病毒比季節性流感病毒略為嚴重，但遠不如alpha和delta病毒；對於未打針的老人和幼兒，尤其是慢性病患者，染疫或會致命；完成接種而無慢性病的成人和兒童，只會有輕微症狀或全無症狀，而未打針的成人及兒童慢性病患者或有更多症狀。

病毒橫行，袁引用其過去實驗結果稱，即使接觸病毒前後兩三天打針，仍可減輕病情。

（新冠疫情）