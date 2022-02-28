暫緩追租配套 陳茂波：支援長者業主

香港餐務管理協會會董陳強表示，其銅鑼灣酒吧近日被業主追收上月租金，他說租戶日後仍需交欠租，希望政府擴展墊租範圍至其他業主，提供誘因減租。

是否只為長者業主墊租

當局：藉百分百擔保墊支

陳茂波前日（26日）出席電台節目時稱，擬透過原協助失業者的百分百擔保個人特惠貸款計劃，免息墊租予「小業主」，但昨日只提及「長者」。本報向財政司長辦公室查詢如今是否只為長者墊租，僅獲回覆重申將透過銀行以百分百擔保計劃的機制墊支。

除為長者業主墊支租金，陳茂波在節目上表示，受免追租法例影響的物業可順延繳交差餉，法例亦將列明受影響業主可暫緩向銀行還款。

陳茂波又說，現階段暫緩追租為期3個月，相信在中央支持下可於兩個月內遏止疫情，加上推出消費券，屆時將有「報復式消費」、經濟會迅速恢復，是否延長暫緩追租期限政府會作「動態評估」。

他在網誌稱，暫緩追租是非常時間的非常手段，讓中小企喘息，避免企業「骨牌式」倒閉，保住員工及家庭生計。他呼籲發展商及大業主承擔社會責任，支持中小企，互諒互讓找出雙方均能承受的方案，認為不是一個零和遊戲。陳茂波表示，條例草擬工作正全速進行，須經行政長官會同行政會議同意，並獲立法會審議通過後才能生效。

食肆促承諾下月底可復業

經營多間食肆的陳強表示，旗下於銅鑼灣的酒吧近日被業主追收上月租金，酒吧月租13萬元，惟只獲防疫抗疫基金約10萬元資助。他稱酒吧自1月起停業零收入，曾向業主表示交租後沒法支付員工薪金，希望減租和容許延遲交租，但業主仍發出律師信，並只寬減3月租金15%。

陳強歡迎政府暫緩追租的最新配套，希望業主能配合減租，估計要減至少一半才夠。暫停晚市堂食、酒吧等社交距離措施將延長至4月20日，陳強稱飲食業面對最大問題是未知屆時能否復業，希望政府承諾4月20日後能復業，「我們看不到希望，就唯有結業」。他強調，業界需時「追回生意」繳交欠租，現在看不見前景，政府援助只是續命，「借錢續住你條命，慢慢放血，放到你不能接受，便自生自滅」。

（新冠疫情）