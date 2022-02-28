學者倡早訂獨居殘障兒童檢測安排 動員公民力量互助

指政府民望低 需「觀感較好」者宣布措施

周永新指出，政府抗疫沒有做好信息傳播、行動統籌，令市民對抗疫措施信心不足，而早前檢測人龍導致怨聲載道等，更令政府民望「沒有最低，只有更低」。

周續指，現時的政府發言人普遍沒有權威，如特首令部分市民「個心唔服」，需安排一個「觀感較好」、「不是訓示式」的人宣布措施；同時應參考新加坡公開不同數據，向公眾清楚解說措施目的，方能早日爭取支持。

稱建制動員力弱 難單靠紀律部隊助檢測

要避免檢測長龍再現，周永新認為關鍵是視乎政府動員多少人力物力。他解釋，區議會的社區網路相當完整，往日處理相關問題可交由區議員協助，惜現在「基本上無晒區議會」，互助委員會、分區委員會在八九十年代後被區議會取代，現幾乎「名存實亡」，而且不少建制組織的地區動員能力較弱。他評估，若政府單靠民安隊等紀律部隊協助檢測，「應該有啲困難」。

周永新：應思考什麼年紀須強檢

他建議政府動員部分因疫情停擺的中心，地區網絡較強的政黨，如工聯會、民建聯亦可提供協助；內地則能提供物資、人力。但他重申，最關鍵的因素為能否動員公民互助力量。

周分析，部分巿民接受強檢，政府要作特別安排，其中有近30萬名獨居人士，不少是長者，要他們獨自做3次檢測絕不容易，他建議政府盡早聯絡長者中心，事先查詢獨居長者能否強檢、強檢時需否協助，及早為他們預備協助。而部分家庭有多於一名子女，亦難以安排時間陪伴子女檢測，政府亦應認真思考什麼年紀的市民須強檢。

（新冠疫情）