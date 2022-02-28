曾帶兩老接種 由勸說排隊到打針花6小時 父中風母失智 照顧者：聞強檢壓力更大

被問應對方案：應由政府教處理

今年87歲的譚母患有失智症，難以應付生活習慣外突發狀况，同齡的譚父則中風後不能久站，出遠門需輪椅代步。要照顧兩名長期病患，譚小姐形容，即使沒有疫情，照顧父母亦「掹掹緊」，政府的抗疫措施更為他們帶來額外負擔及心理壓力。她憶述早前帶兩老接種疫苗，先用近一小時勸說二人、帶他們向家庭醫生查詢、排隊領即日籌，前後花近6小時才能踏入接種中心。母親接種期間突脫下口罩，護士驚惶失色，母親反倒大笑起來，問各人「點解咁緊張？」

父母仍未知將要全民強檢，譚小姐未能鼓起勇氣相告，只因害怕出現家庭糾紛，母親「無可能明白點解無啦啦要去排隊被人撩自己個鼻」。日後要帶父母強檢，譚直言：「全香港出晒嚟，諗起就驚！……媽媽係咪會問我100次『今日要做咩』？……佢哋會唔會等等吓發脾氣？」政府尚未公布細節，譚的腦海已有無數疑問，笑言「落埋雨就死畀佢睇」。被問到有否應對方案，她反問「應該係政府教導我哋如何處理」。

譚小姐稱，對照顧者而言，每個看似簡單的環節其實困難重重，質疑政府將所有事「諗得太簡單」，到最後只會難為長者及照顧者，嘆道：「究竟點做孝子賢孫？」

失明長者憂在家快速測試出錯不自知

另外，特首林鄭月娥早前表示，將要求市民做3次核酸檢測期間每日在家做快速抗原測試，這操作雖相對簡單，但對殘障者來說絕非易事。72歲的馬伯伯雙眼失明，與不識字的妻子住深水埗劏房，他對於要自己做快速測試感到非常擔憂，認為就算獲檢測中心職員指導，「返到屋企得我哋兩個」，憂慮即使採樣出錯亦不知道。對於全民強檢或要輪候一段時間，馬伯伯亦擔心若太太人有三急要暫時離隊，雙目失明的他應如何自處；如自己要去洗手間，妻子只能離隊攙扶他，「到時候排隊個位又點呢？」

（新冠疫情）