全民檢測將至 24萬殘疾者外出難 憂強檢排隊等到病 漸凍長者危上危

明報記者 何珮瑚

出門需兩人助 傷風可致永久傷害

漸凍人症令患者肌能萎縮、手腳乏力，吳太的丈夫幾乎沒有自理能力：起牀、如廁需人從旁協助；出門至少需要兩個人幫手，如到屋苑平台曬太陽需「左右護法」攙扶；若要離開居所，吳太和外傭要替1.7米高的丈夫更衣；上的士時一人要扶着他的腰部，另一人則半搬半抬地將丈夫安置於座位上；前後至少半小時才能外出。她形容家中任何一個人都不能夠染疫，想到出門檢測或增加感染風險，吳太感到絕望、恐懼，「政府好似大石砸死蟹」。

但最讓吳太困擾的是，出門檢測將增加一家感染風險，物理治療師告訴吳太，漸凍人症患者一旦有呼吸道感染，康復後亦會影響全身活動能力。吳先生去年4月患普通傷風後，手腳肌肉能力轉差，一家此後加倍小心防疫，如外傭周末留家休息、吳太已有近一個月沒有外出堂食。現時確診人數幾何級上升，她擔心檢測隊伍有染疫者，令他們早前努力「功虧一簣」。

隔一小時需靠牆休息10分鐘

「四面都係人，我邊搵幅牆休息？」

她形容丈夫的臀部「得番兩舊骨」，需以輪椅代步且不能久坐，每隔一小時就要將輪椅推近牆壁，由兩人扶起丈夫靠牆休息10分鐘。若沒能及時休息，其腿部會緊繃、頭部垂下壓着氣管，導致不斷咳嗽、流口水。吳太一家住在南區，離家最近的檢測中心早前人滿為患，長龍排至附近斜坡，「到時我係咪要喺斜路推住輪椅同老公露天食風？」，「四面八方都係人，我喺邊到搵幅牆休息？」

倡上門檢測行動不便者

中風者家屬：唔好搞啲老弱傷殘

另外，有中風長者的女兒盼政府懸崖勒馬，「唔好搞啲老弱傷殘」，為行動不便的弱勢人士提供上門檢測服務，或豁免強制檢測。陳小姐（化名）的母親中風後，上月做開腦手術，現在每兩小時就要睡覺，即使覆診亦要點對點盡快往返家中。她形容，全民強檢為一家帶來「很大困擾及不便」，想像不到母親要在街上等候多長時間，「諗起媽媽要吹風就好傷心」。

陳小姐認為，對體質弱的市民而言，「最好的抗疫就是不外出」，但早前多區檢測站有大量人流聚集，陳最怕政府這次又再「高估自己的能力」。陳指出，老人家染疫後果可大可小，母親原可留在家中，反問「點解無啦啦要我推媽媽出街？」

政府在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）列明，市民如因「身體上或精神上的疾病、損害或殘疾」可豁免強檢，但未有說明全民強檢會否沿用有關條文。陳小姐指出，現今豁免接種疫苗的「醫學豁免證明書」一紙難求，擔心即使母親能夠用上述條文豁免，亦要經過繁文縟節才能獲得證明，「擔心為咗老人家唔畀人拉嘅行政代價係咪會好大」。

被問有無豁免特別安排 政府：無補充

吳太及陳小姐的個案是冰山一角，根據政府統計處去年12月出版的報告，本港2020年有逾53.4萬名殘疾人士，其中24.4萬人「身體活動能力受限制」；近11.2萬人「因其殘疾而令其出外活動遇到很大困難或不會出外」。

本報向特首辦、食衛局查詢，政府就長者、行動不便的殘疾人士或長期病患，全民強檢期間有何協助或特別安排、會否考慮提供上門檢測、全民強檢會否沿用599J章的豁免條例、市民應如何證明自己有「身體上或精神上的疾病/損害或殘疾」、其定義為何，政府回覆表示沒有補充。

（新冠疫情）