薛永恒：疫苗通未必現時見效 為將來做好準備

薛永恒昨在商台節目《政好星期天》被問到，現時每日過萬宗新冠病毒確診個案，即使曾有患者身處同一場所，當局亦未必有足夠人手追蹤，薛稱，衛生防護中心現時日以繼夜推動追蹤工作，但有時需要選擇，工作未必完善，在現時緊張及繁忙情况下，未必可即時發揮到最佳作用，但仍要藉此機會做好配套，以免日後再有第六、第七波疫情。

「安心」停通知食肆確診個案

至於近日有食肆主動公布因有曾確診個案光顧而停業，但同場食客並沒接獲安心出行通知，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應稱，現時社區疫情嚴峻，很多場所都有個案，並無場所特別較安心，加上核酸檢測有瓶頸，需將檢測資源留予真正有需要者，故暫時停止以安心出行通知食客曾到食肆有確診個案，並呼籲有病徵市民盡量做檢測。

已備逾10萬電子手環 稱派發需時

另外，現時尚待入院或入隔離設施者會獲發電子手環，薛永恒稱，已預備超過10萬條電子手環，可滿足香港本身需要；因應現時確診數目增加，派發需時會較長，但並非因為電子手環供應問題，亦會繼續訂購更多手環。

（新冠疫情）