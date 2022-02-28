荃灣屠房重開 內地鐵路送貨周內試行

屠房員工須定期檢測

食環署表示，過去的周六及周日，上水屠房及荃灣屠房合共631名從業員接受核酸檢測，由今日起兩間屠房從業員須定期核酸檢測，並需持有進入屠房當天起計、過去兩日內發出的陰性檢測結果電話短訊通知，以及過去24小時內快速測試陰性結果證明以供查核，方可進入。

許偉堅稱，仍需待從業員完成新冠病毒檢測後，才可分配復工人手及工作時間，期望盡快局部重開上水屠房一條生產線，每日供應約1500至1800隻豬，即平常供應約五成。他預料上水屠房今日仍未能重新運作，荃灣屠房屠宰量或與昨日相若，相信只有部分地區有新鮮豬肉售賣。他表示據其了解，內地約30名熟練的屠宰工人將來港協助，相信對重開生產線有很大幫助。

業界稱30內地屠宰員赴港助生產

食環署昨表示，前日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量上升，約為平日全港供應量的1.5倍，冰鮮家禽貨量維持在平日供應量九成左右；至於前日內地供港蔬菜供應量約為2000公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量約八成半。

運房局表示，昨日與業界、港鐵及相關部門就使用港鐵羅湖編組站測試臨時鐵路貨場操作，過程順利，政府與內地正就鐵路貨運的操作詳情深入協商。

（新冠疫情）