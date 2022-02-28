譚耀宗深圳隔離無緣兩會 蕭澤頤司機陽性

【明報專訊】一批港區政協委員和人大代表正在深圳隔離7日，準備本周三到北京出席人大政協「兩會」。在深圳隔離的全國人大常委譚耀宗昨晚稱，離港前曾與核酸檢測驗出陽性的政協委員施榮懷，因工作上有短暫接觸，按防疫部門指示，現要留在深圳繼續接受隔離，譚將不出席3月份在北京舉行的全國人大會議。譚耀宗稱，現時每天核酸檢測結果都呈陰性。
早前已有多名港區人代和政協因疫情關係，請假兩會，單是人代已有10多人；而因施榮懷在深圳隔離期間驗出染疫，與他同車的人代陳曉峰和蔡素玉亦要加長隔離期至「14＋7日」，無緣兩會。港區人大代表團團長馬逢國、副團長黃玉山亦因是其他個案的密切接觸者，不能上北京開會。
林鄭留港抗疫 不赴京列席人大會議
行政長官辦公室回覆查詢稱，特首林鄭月娥一如既往獲邀列席人大會議開幕及閉幕式，但鑑於香港當前疫情嚴峻，林太將留港繼續領導香港特區全力抗疫，以穩控疫情為壓倒一切的任務。
另外，政府出新聞稿，警務處長蕭澤頤的司機昨晚接受新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性。蕭澤頤昨晚亦再接受快速抗原測試，結果為陰性。蕭澤頤近日均有做快速測試及深喉唾液樣本化驗，結果均為陰性。
政府表示，該名司機負責為蕭澤頤擔任駕駛工作，毋須與公眾接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班為2月25日。