譚耀宗深圳隔離無緣兩會 蕭澤頤司機陽性

早前已有多名港區人代和政協因疫情關係，請假兩會，單是人代已有10多人；而因施榮懷在深圳隔離期間驗出染疫，與他同車的人代陳曉峰和蔡素玉亦要加長隔離期至「14＋7日」，無緣兩會。港區人大代表團團長馬逢國、副團長黃玉山亦因是其他個案的密切接觸者，不能上北京開會。

林鄭留港抗疫 不赴京列席人大會議

行政長官辦公室回覆查詢稱，特首林鄭月娥一如既往獲邀列席人大會議開幕及閉幕式，但鑑於香港當前疫情嚴峻，林太將留港繼續領導香港特區全力抗疫，以穩控疫情為壓倒一切的任務。

另外，政府出新聞稿，警務處長蕭澤頤的司機昨晚接受新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性。蕭澤頤昨晚亦再接受快速抗原測試，結果為陰性。蕭澤頤近日均有做快速測試及深喉唾液樣本化驗，結果均為陰性。

政府表示，該名司機負責為蕭澤頤擔任駕駛工作，毋須與公眾接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班為2月25日。

（新冠疫情）