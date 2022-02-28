公眾殮房用量逾九成 防護中心稱異常緊絀 殯儀館拒接染疫死者 籲直接火化

明愛護士稱有遺體放室外 最長等一日方送走

本報日前報道，伊利沙伯醫院急症室有10多具遺體等送往殮房，伊院回覆稱，近期部分等候轉送公眾殮房的遺體需暫存公院，加重公院殮房壓力。有明愛醫院急症室護士表示，該院昨有逾20具遺體待送殮房，曾有患者與遺體共處同一病房，部分遺體要停放室外帳篷下，最長等候超過一日才送走，形容情况前所未見。

醫管局總行政經理劉家獻昨在記者會表示，公院殮房有逾3000格可暫存遺體，現接近飽和，或需放急症室等地方。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦稱，衛生署轄下3間公眾殮房疫情期間增至約1350個固定遺體儲存空間，殮房近一星期接收遺體數目上升，儲存量已超過九成，形容異常緊絀。另食環署回覆查詢時指，一名負責駕駛運送遺體車輛的司機早前確診，已即時調配人手，日常運送遺體服務沒受影響。

另外，有網民在社交平台上載照片，顯示九龍殯儀館貼出告示稱，不接受新冠確診者遺體「上房」（意即設靈）。記者曾致電九龍殯儀館查詢確診者可否上房，職員稱不清楚，需轉駁至另一部門，其後掛線。記者其後多次致電均沒人接聽。

記者昨以顧客身分向萬國殯儀館、香港殯儀館、世界殯儀館及大圍寶福紀念館查詢，職員均建議直接將遺體從醫院或殮房送到火葬場火化；若需火化前回館設靈，則要先從醫院或殮房將遺體置入棺木並密封，設靈時不能瞻仰遺容。

大圍寶福稱需加2萬元清潔費

香港殯儀館職員回應稱，盡量不帶遺體回殯儀館設靈，「因為危險，拎番嚟都唔可以有人幫佢化妝，唔可以掂佢」。該職員一度說安排不了靈堂，惟後來記者稱其他殯儀館亦可帶遺體回館設靈，職員改稱有同樣做法，只是盡量不做，承認近月開始改安排。大圍寶福紀念館職員表示，遺體回殯儀館需另加1萬至2萬元清潔費，建議親友先於殯儀館舉行儀式，其後才從殮房將遺體送往火化；萬國殯儀館稱遺體火化後可帶同骨灰回殯儀館開追悼會。

梁子超：包裝妥當不接觸 料不會增播毒風險

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠說，最近新增不少死亡個案，安排很混亂，對於殯儀館會否更新政策，他說實在無法回應，但聽過有殯儀館不讓新冠確診者的遺體設靈。

呼吸系統專科醫生梁子超相信遺體滯留是未及安排人手運送，必要時或要同一空間存放多具遺體一段時間。雖然遺體或已染疫，但他指由於死者不會排放氣溶膠或微粒，只要遺體包裝妥當，其他人不要隨便接觸，盡快送走，估計不會增加傳播病毒風險。

翻查衛生署前年2月就遺體處理發出的更新指引，新冠確診者遺體屬第二類，以黃色標籤標示，列明可在殯儀館內瞻仰遺容，可為屍體裝身及化妝，僅不可以為屍體做防腐處理，建議採用火葬。

明報記者

（新冠疫情）