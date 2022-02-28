一病房七成人情况惡化 家屬允放棄搶救

增83死 1長期病人已打3針

醫管局總行政經理劉家獻表示，過去24小時再多60名病人情况危殆、74人情况嚴重；另有83人離世，涉53男30女，其中67人住院舍，年紀最輕患者只有19歲，是殘疾院舍院友，本身有長期病，需要他人照顧和插胃喉。

劉指多名離世病人身體狀况較差，未有打針及年紀較大，83名死者中77人均65歲以上，當中13人、即有一成半有打針，一名67歲男子已打3針，他有長期病，患晚期腎衰竭及乙型肝炎。因應數據滯後，醫管局昨公布，本月23至25日有27名病人離世。第五波疫情累計512人在公立醫院離世，八成人未打針。

伊利沙伯醫院有急症室醫生表示，近日病情嚴重的患者比例增加，該院隔離病房護士稱，入院者不少屬長者及長期病患者，其中一個病房有七成人情况惡化，故其家屬同意不為患者進行急救程序。明愛醫院急症室有護士表示，該院急症室有3間急救房，原定每間為一人急救，但近日嚴重患者較多，一間急救房最多同時要為5名患者急救。

醫管局稱，有既定指引處理病人選擇「不作心肺復蘇術」的安排，醫生會按照病人意願不為病人施心肺復蘇術，以減低病人承受不必要的痛苦。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，高齡、長期病患或有免疫系統問題的人，即使接種3劑疫苗，仍會出現較高死亡率，而且死亡數字有滯後，料未來兩周離世人數繼續上升。

（新冠疫情）