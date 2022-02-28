嘆「20牀位放77牀」 伊院護士：無照顧過就已要收工

伊院有隔離病房護士形容，該院急症室範圍「人多到分唔到邊啲係、邊啲唔係確診」，稱院方已清空4至5間病房，安置等候入院的患者，其中一間病房約有兩間課室大小，原本只可容納20張病牀，最後放了77張牀，其中一名病人曾要「聞氧氣」等7日才可正式入院。該護士指士氣極差，同事多感憤慨不滿，「唔知返工做乜，無限期收人、無照顧過就已經要收工」。

T座大堂放病牀 伊院：闢室內空間

該護士稱，近日伊院T座2樓大堂已放置病牀，目測約有50張。本報記者昨日往觀察，見到通往T座的天橋上，中午及晚上先後有職員將儀器及病人移往T座方向。伊院發言人稱，急症室非常擠迫，昨天在日間醫療中心闢出室內空間，設立另一急症室延伸區域放置病牀，已安排醫護在場照顧病人。

壓力大 明愛護士發噩夢見輪候者

明愛醫院急症室有護士同樣指患者太多難以應付，早前該院將戶外輪候病人安置到室內，但近日室外病牀再現「牀貼牀」，不少長者等候期間惡化需急救，試過前一日安排一名患者輪候，翌日下班該病人已離世，「自己都覺得好心噏」。該護士稱工作艱難、士氣低落，「朝早8點買個早餐，8個鐘頭後先得閒食」，下班後曾因壓力大流淚，晚上會發噩夢再見到戶外輪候患者，其餘同事均感頹喪，「根本應付唔到」。

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